رئيس شبكة الإعلام العراقي يبحث مع وزيرة المالية العقبات المالية وتثبيت العقود

2024-04-01 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي، اليوم الاثنين، في لقاء مع وزيرة المالية طيف سامي المعوقات المالية التي تواجه الشبكة وآلية تذليلها وإيجاد الحلول لها.وأكد رئيس شبكة الإعلام العراقي خلال اللقاء على "الدور الذي تضطلع به شبكة الإعلام العراقي عبر منصاتها الإعلامية في دعم المؤسسات الحكومية والفعاليات الشعبية المختلفة"، مشيرا إلى أن "الشبكة تواجه عقبات عدة يجب العمل على تذليلها من بينها تأخر إطلاق رواتب بعض العاملين لديها إضافة إلى تثبيت العقود ممن مضى على خدمتهم أكثر من عامين".بدورها، أكدت وزيرة المالية طيف سامي محمد على "أهمية دعم شبكة الإعلام العراقي، مباركة لرئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي تسنمه مهام عمله الجديد".وشددت سامي على "ضرورة دعم شبكة الإعلام العراقي بصفتها القناة الرسمية للدولة من خلال توفير التخصيصات المالية اللازمة وفق قانون الموازنة العامة وتلبية احتياجاتها، لما تقوم به من دور في توفيرها للخدمات الإعلامية المتميزة ضمن قواعد الحرية والمصداقية والشفافية".