العراق والسعودية يوقعان مذكرة تفاهم لتطهير المساحات الملوثة في بادية المثنى

2024-04-01 22:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعوقع وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الاثنين، عن جانب جمهورية العراق، مذكرة تفاهم مشتركة مع المملكة العربية السعودية متمثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير المساحات الملوثة بالذخائر العنقودية في بادية المثنى.وذكرت وزارة البيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "وقع وزير البيئة المهندس نزار ئاميدي اليوم الاثنين في مكتبه مذكرة تفاهم مشتركة مع وفد يمثل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المملكة العربية السعودية، متضمنة تقديم منحة مالية ستخصص لإزالة الذخائر العنقودية في بادية المثنى".وأضافت، أن "وزير البيئة كان قد عبر عن وافر امتنان حكومة وشعب العراق لمثل هذه المبادرة الإنسانية اللافتة والتي جاءت منسجمة وازدهار العلاقات ما بين البلدين الجارين، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابياً على ملف تطهير المساحات الملوثة بالذخائر العنقودية في بادية المثنى، في الوقت الذي أشار فيه السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري الذي وقع هذه الاتفاقية عن الجانب السعودي إلى سعادة حكومته لما تشهده العلاقات الثنائية ما بين البلدين من ازدهار وتطور انعكس على جوانب وصعد الحياة المختلفة ومنها ملف مخاطر الألغام وغيرها من الذخائر الحربية الأخرى".ونبهت، بأن "المذكرة كانت قد شهدت توقيعاً عن بعد في وقت سابق واليوم وبعد زيارة وفد رسمي سعودي ممثل لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إذ قد تم التوقيع الرسمي بشكل نهائي حيث لدى العراق بحدود 91 كيلومترا مربعا ملوثا بالذخائر الحربية تتركز غالبيتها في بادية المثنى، علما أن هذه المنحة ستخصص لإجراء أعمال المسح والإزالة والسيطرة النوعية في تلك المناطق ضمن محافظة المثنى".