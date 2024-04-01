2024-04-01 23:06:08 - المصدر: منصة إيشان

توفي نائب رئيس حزب المعارضة التركي، محمد بالاز، إثر انهيار شرفة خلال الاحتفالات بالنصر في الانتخابات في إسطنبول بتركيا. وكانت الاحتفالات التي أجريت في تركيا قد شهدت تجمهراً كبيراً من المواطنين الأتراك، بمشاركة النائب التركي محمد بالاز في الاحتفالات. ولم تتحمل الشرفة العدد الكبير من الأشخاص الذين تواجدوا فيها، فانهارت ما تسبب في وفاة النائب […]

ظهرت المقالة فرحة لم تتم.. وفاة نائب رئيس حزب المعارضة التركي اثر سقوط شرفة عليه أولاً على Eishan.