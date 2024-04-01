وزير الداخلية يشدد على تكثيف الجهود لمكافحة المخدرات

2024-04-01 23:18:03 - المصدر: واع

بغداد – واعشدد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على تكثيف ومواصلة الجهود لمكافحة آفة المخدرات.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، ترأس مساء اليوم الإثنين اجتماعا في مقر المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور عدد من قادة الوزارة ومدراء مكافحة المخدرات في بغداد والمحافظات ، إذ استمع الى الإيجاز الفصلي لهذه المديرية، وما حققته من إنجازات في مكافحة هذه الآفة، كما جرى مراجعة النشاطات خلال الأشهر الثلاثة الماضية وفق الخطط المرسومة بهذا الصدد".وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية استمرار دعم عمل مديرية مكافحة المخدرات، وحل المعاضل للوصول إلى الأهداف من خلال العمل بشكل متواصل ليل نهار لمكافحة هذه الجريمة بشكل كامل دون أن يكون هناك أي تراجع".وأكمل البيان، "كما شهد الاجتماع مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين بهدف الارتقاء بالعمل وفق معايير مهنية تصبو إليها وزارة الداخلية."