كتائب حزب الله تتحدث عن تزويد مقاتلين من الاردن بالاسلحة والعتاد

2024-04-01 23:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قالت كتائب حزب الله في العراق، يوم الاثنين، إنها جهزت "مقاتلين اردنيين" بأسلحة وقاذفات ضد الدروع وصواريخ تكتيكية.

وقال المسؤول الأمني للكتائب ابو علي العسكري في منشور على قناته في تطبيق "تلغرام"، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "المقاومة الإسلامية في العراق أعدت عدتها لتجهيز المقاومة الإسلامية في الأردن بما يسد حاجة 12 ألف مقاتل من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقاذفات ضد الدروع والصواريخ التكتيكية وملايين الذخائر وأطنان من المتفجرات، لنكون يداً واحدة للدفاع عن إخوتنا الفلسطينيين".

وأضاف، "جاهزون للشروع في التجهيز ويكفي في ذلك من حركة حماس أو الجهاد الإسلامي، لنبدأ أولا بقطع الطريق البري الذي يصل إلى الكيان الصهيوني".