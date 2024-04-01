وزير الداخلية يشدد على مواصلة مكافحة المخدرات "دون تراجع"

2024-04-01 23:42:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شدد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، مساء اليوم الإثنين، (1 نيسان 2024)، على مواصلة مكافحة المخدرات "دون تراجع".

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان الشمري "ترأس مساء اليوم الإثنين اجتماعا في مقر المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بحضور عدد من قادة الوزارة ومدراء مكافحة المخدرات في بغداد والمحافظات".

واستمع الشمري بحسب البيان "الى الإيجاز الفصلي لهذه المديرية، وما حققته من إنجازات في مكافحة هذه الآفة، كما جرى مراجعة النشاطات خلال الأشهر الثلاثة الماضية وفق الخطط المرسومة بهذا الصدد".

وأكد على "أهمية استمرار دعم عمل مديرية مكافحة المخدرات، وحل المعاضل للوصول إلى الأهداف من خلال العمل بشكل متواصل ليل نهار لمكافحة هذه الجريمة بشكل كامل دون أن يكون هناك أي تراجع".

وتابع الشمري "كما شهد الاجتماع مجموعة من المداخلات من قبل الحاضرين بهدف الارتقاء بالعمل وفق معايير مهنية تصبو إليها وزارة الداخلية".