السوداني يتلقى دعوة من ولي العهد السعودي

2024-04-02 00:36:09 - المصدر: جريدة الصباح

‎بغداد: الصباح





تلقّى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الاثنين، دعوةً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي.

وذكر بيان لمكتبه أنَّ "رئيس الوزراء تلقى دعوة رسمية من ولي العهد السعودي، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة في أواخر شهر نيسان الحالي".

وأشار ولي العهد السعودي، في رسالة بعثها لرئيس الوزراء إلى "العلاقات الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالعراق، وأنَّ مشاركة السوداني سيكون لها الأثر الطيب في إنجاح أعمال الاجتماع".

يذكر أنَّ الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي سيعقد في مدينة الرياض للمدة من 28 - 29 نيسان الحالي، وسيتناول عدداً من الموضوعات والقضايا الدولية، ومناقشة التعاون الدولي في مجالات الاقتصاد والتنمية

المستدامة.