العراق يدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق

2024-04-02 00:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها لإستهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنها "تعرب عن إدانتها لإستهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق يوم الاثنين الموافق 2024/4/1 من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي".وأضافت، أن " هذا الهجوم يُمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وللسيادة السورية وتُحذر من خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية"، لافتة الى ان " توسع دائرة العنف في المنطقة سيؤدي لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار" .ودعت الوزارة، مجدداً المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستهداف المستمر للأراضي السورية" .