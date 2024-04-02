الشرطة يخطف الصدارة من الجوية والميناء يحسم ديربي البصرة

2024-04-02 00:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت، اليوم الاثنين، أربع مباريات ضمن منافسات الجولة الـ20 لدوري نجوم العراق في بغداد والبصرة والنجف، في وقت واحد عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

واعتلى فريق الشرطة الصدارة بعد تعادله بالنقاط مع القوة الجوية بفارق الاهداف برصيد 45 نقطة بفوزه فوزه على الحدود بنتيجة 2-0 جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم الشرطة بهدف دون مقابل جاء عن طريق حسين علي في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني سجل الشرطة هدفه الثاني في الدقيقة 79 برأسية رائعة لمهند علي.

وانتهى ديربي البصرة بفوز الميناء على فريق نفط البصرة بهدف وحيد، وجرت المباراة على ملعب الميناء.

وتقدم الميناء في الشوط الاول بهدف دون مقابل لنفط البصرة جاء الهدف عن طريق محمد شوكان في الدقيقة 40.

ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني الثاني ليخطف الميناء ثلاث نقاط مهمة من منافسه نفط البصرة.

وفاز فريق النفط ضيفه فريق الكهرباء بنتيجة 3-2، وجرت المباراة على ملعب المدينة في العاصمة بغداد.

انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي 1-1، سجل النفط اولا عن طريق اللاعب المحترف امولابي في الدقيقة 43، وتمكن الكهرباء من تعديل النتيجة في الدقيقة 45+ 4 من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب مهيمن سليم.

وفي الشوط الثاني اضاف النفط هدفه الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف اوفلابي، واضاف النفط هدفه الثالث في الدقيقة 60 عن طريق المحترف نيدفريك اوديو، وقلص الكهرباء النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 80 عن طريق المحترف دينيس تيتي.

وتعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه فريق اربيل بنتيجة 1-1، جرت المباراة على ملعب النجف الدولي.

انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل اربيل من ركلة جزاء نفذها بنجاح امجد راضي بالدقيقة 98، وعادل نفط الوسط النتيجة في الدقيقة 90+5 عن طريق احمد عبد الحسين .