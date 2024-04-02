العراق يدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق: انتهاك للسيادة السورية

2024-04-02 00:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ادان العراق، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، مؤكداً أن الهجوم يمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وللسيادة السورية.

ادناه نص بيان وزارة الخارجية العراقية:







وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني استشهاد 7 مستشارين في هجوم اسرائيل على القنصلية الايرانية بالعاصمة السورية دمشق، ومن بينهم وفقا للحرس الثوري "العميد (محمد زاهدي) و(محمد هادي رحيمي) وخمسة من الضباط المرافقين".

وقال الحرس الثوري، ان "جريمة الكيان الصهيوني تأتي بعد فشل الكيان أمام المقاومة الفلسطينية".