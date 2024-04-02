انتحار شاب ومقتل آخر بانفجار و3 حوادث سير في أمسية عراقية مضطربة

2024-04-02 00:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الإثنين، بانتحار شاب ومقتل آخر بحادثين منفصلين في بغداد والنجف، في حين شهدت كركوك وقوع 3 حوادث سير وهجوم على سيارة مدني.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً تولد 1987 أقدم على الانتحار باسلوب الشنق بواسطة حبل معلق بمروحة في سقف غرفة نومه ضمن حي الكوفة شرق العاصمة"، مشيرة إلى أنه "يعاني من حالة نفسية".

وفي النجف، لوكالة شفق نيوز، ان "شابا عمره دون العشرينيات من اهالي محافظة الديوانية قتل نتيجة انفجار مخلف حربي من مخلفات النظام السابق في منطقة ام مغيثة في بادية النجف جنوبي مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

والى كركوك، حيث افادت مصادر أمنية، بتسجيل ثلاثة حوادث سير بسبب الزحام على الأسواق.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث الاول وقع في منطقة ساحة الاحتفالات بين سيارة أجرة وسيارة مدنية واسفر عنها اضرار مادية"، موضحة ان "الحادث الثاني وقع بسوق الحصير بين سيارتين تسبب عنها اضرار مادية بإحدى السيارات".

فيما وقع الحادث الثالث على طريق بغداد واسفر ايضا عن اضرار مادية.

ولفتت المصادر الى أن "شخصاً مجهول الهوية هاجم بقنبلة مولوتوف سيارة نوع كورولا في حي الحجاج اسفر عنها احتراق السيارة التابعة لشخص مدني قبل ان يحضر فريق الدفاع المدني ويسيطر على الحريق، فيما فر المهاجم الى جهة مجهولة".