نادي دهوك يرد على الجوية: لا صحة لتعرضكم الى تهديد بالقتل

2024-04-02 01:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن نادي دهوك، مساء اليوم الإثنين، (1 نيسان 2024)، عن اعتقال خمسة من المشجعين المسؤولين عن أحداث الشغب في مباراة فريق دهوك وضيفه القوة الجوية ضمن مباريات الجولة 20 من دوري نجوم العراق.

وأعربت إدارة نادي دهوك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، عن "استغرابها البيان الصادر من إدارة نادي القوة الجوية الذي اصدرته بعد ما حدث في مباراة أمس، ونادي دهوك وجماهيره بريئين من كل ما تكلمت به إدارة القوة الجوية، وكل العراق يعلم ان نادي دهوك اول نادي بدء الدوري بشكل وافتتاحية جميلة وعمل على انجاح هذا الدوري".

وأضاف "احداث يوم امس بدأت في الدقيقة 92 ، بدء من تهجم ثلاث إداريين من القوة الجوية على حامل الكرات ذو الـ 12 عاماً، وكرد فعل على هذا التهجم دخل 5 مشجعين الى الملعب، حيث تهجم عليهم لاعبي القوة الجوية واذوهم على الرغم انهم كانوا تحت سيطرة القوات الأمنية".

وكشف البيان عن "مكالمة هاتفية بين رئيسي ناديي دهوك و القوة الجوية جرى بحث آخر التطورات بخصوص هذا الموضوع وأبدى رئيس نادي دهوك استعداده لاي عمل يطيب الخاطر وتألمنا لما حدث يوم أمس، و تم القبض على الأشخاص الذين دخلوا للملعب وسترفع دعوى عليهم".

ونوهت إدارة دهوك الى ان "ما أثار استغرابنا وألمنا جملة في بيان نادي القوة الجوية (نحن كنا تحت الضغط وتعرضنا للتهديد بالقتل) ولا صحة لهذا الكلام ولم يتعرض اي مشجع أو عضو ضمن وفد القوة الجوية لأي أذى ورافقتهم القوات الأمنية حتى الخروج من المحافظة".

وشددت "يجب علينا وعلى الإعلام الرياضي التعاون من اجل ادارة الدوري بشكل اجمل ونشدد الاجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث وبدلا من اتهمام بعضنا البعض نكمل عمل بعضنا لإطفاء هذه الفتنة".

وشهدت مباراة القوة الجوية ودهوك - الذي انتهى بفوز دهوك (2-1)- في الدقيقة 90+ 3 توقف القاء 12 دقيقة لحدوث فوضى وهرج ومرج بملعب دهوك بعد دخول الجمهور بارضية الملعب وقيامه بالاعتداء على لاعبي القوة الجوية ورميهم بالقناني لتتوقف المباراة وذلك بعد أن قام محمد حميد حارس مرمى الجوية بضرب مشجع بلكمات بوجهه بعد أن حاول المشجع ضربه من الخلف وأكمل لاعب الجوية همام طارق بركل المشجع نفسه برجله.

وبعد رجوع الحكم الى الفار وشاهد ضرب محمد حميد للمشجع قام الحكم بطرده ، كما طرد الحكم لاعب دهوك موسس لوكاس الذي اشترك بالفوضى والاعتداء على لاعبي القوة الجوية ليكمل الجوية اللقاء بتسعة لاعبين ودهوك بعشرة لاعبين.