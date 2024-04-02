العراق يدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في سوريا ويحذر من توسع العنف في المنطقة

2024-04-02 01:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أدانت الخارجية العراقية، يوم الاثنين، استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن "هذا الهجوم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يُمثل انتهاكاً واضحاً وصارخاً للقانون الدولي وللسيادة السورية وتُحذر من خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية".

كما حذرت من أن توسع دائرة العنف في المنطقة سيؤدي لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.

ودعت الخارجية، المجتمع الدولي إلى "التحرك العاجل لوقف عمليات القتل والتدمير في قطاع غزة والاستهداف المستمر للأراضي السورية".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن ثمانية أشخاص قتلوا عندما "دمرت صواريخ إسرائيلية بناء ملحقا بالسفارة الإيرانية على اوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق".

وأكد السفير الايراني في سوريا، حسين أكبري، أن بلاده "سترد بشكل حاسم" على القصف فيما تحدّث عن حصيلة أدنى للقتلى، قائلا "قتل خمسة أشخاص على الأقل في الهجوم الذي نفّذته مقاتلات إف-35".

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن القيادي البارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري محمد رضا زاهدي قتل في الهجوم، إلى جانب خمس شخصيات أخرى في الحرس الثوري.