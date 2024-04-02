رئيس الوزراء يؤكد أهمية المضي بإقرار القوانين التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار

2024-04-02 02:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أهمية المضي بإقرار القوانين التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتنمية الاقتصاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل مجموعة من أعضاء مجلس النواب".وأكد السوداني، خلال اللقاء، بحسب البيان، "أهمية التكامل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ من إجل دعم عمل الحكومة وبرنامجها المتضمن العديد من الأولويات التي تهمّ المواطنين ومؤسسات الدولة، من خلال تركيزها على الجوانب الخدمية والإصلاحية في مختلف المجالات".وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى "أهمية المضي بإقرار القوانين التي تستهدف تحسين بيئة الاستثمار وتنمية الاقتصاد وتلبية مفردات الإصلاح الذي تتبناه الحكومة؛ من أجل تعزيز وتنويع موارد الدولة".