ريال مدريد يرفض تكرار خسارة ألفاريز

2024-04-02 07:42:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إسباني بأن ريال مدريد مصمم على عقد صفقتين جديدتين في الصيف المقبل، بخلاف الثنائي كيليان مبابي وألفونسو ديفيز.فبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يصر الريال على ضم كل من: ليني يورو من ليل، وفرانكو ماستانتونو من ريفر بليت.وأضافت الصحيفة أنه بعد فقدان النادي الملكي، فرصة التعاقد مع جوليان ألفاريز من ريفر بليت، لصالح مانشستر سيتي، فإنه ينوي تجنب تكرار الأمر ذاته في صفقة ماستانتونو، البالغ من العمر 16 عاما فقط.وقد أحدث لاعب الوسط المهاجم ضجة كبيرة في الأرجنتين، هذا الموسم، وبات هدفا للعديد من الأندية الأوروبية، بينما وقع مؤخرا عقدا جديدا مع ريفر بليت، يمتد حتى كانون أول 2026، مع وجود شرط جزائي بقيمة 45 مليون يورو.وأوضحت الصحيفة أنه إذا أراد الميرينجي ضم ماستانتونو، سيتعين عليه الاتفاق على صفقة مماثلة للمهاجم البرازيلي، إندريك، حيث لن يتمكن اللاعب الأرجنتيني من الوصول إلى أوروبا، حتى يبلغ من العمر 18 عاما، أي في صيف 2025.أما ليني يورو (18 عاما)، فيمتد عقده مع ليل حتى صيف 2025، لكن يبدو أنه سيغادر الصيف المقبل، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من جانب ريال مدريد.ووفقا ل"ماركا"، يستهدف النادي الملكي أن يكون يورو أساسيا في صفوفه، على مدار ال15 عاما المقبلة.وأضافت الصحيفة أن يورو نفسه مقتنع بأن مستقبله في سانتياجو برنابيو، وقد حسم قراره بالانتقال للفريق الإسباني، رغم اهتمام باريس سان جيرمان أيضا بضمه.المصدر : كورة