ارتفاع الدولار مع تقليص بنك الاحتياطي الفيدرالي لرهاناته

2024-04-02 08:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حام الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف مقابل نظرائه الرئيسيين، يوم الثلاثاء، مع اندفاع المتعاملين إلى التراجع عن رهاناتهم على أول خفض لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والجنيه الاسترليني وثلاثة أقران آخرين، بنسبة 0.02٪ إلى 105.02، بعد ارتفاع بنسبة 0.51٪ إلى 105.07 يوم الاثنين.

وتراجع اليورو 0.08 بالمئة إلى 1.0733 دولار، ليظل قريبا من أدنى مستوياته أثناء الليل عند 1.0731. وانخفض الجنيه الإسترليني 0.04 بالمئة إلى 1.25455 دولار بعد أن تراجع إلى 1.2540 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع سعر الين الياباني قليلا يوم الثلاثاء إلى 151.565 ينا للدولار بعد أن انخفض إلى 151.77 في اليوم السابق.

وفي مكان آخر، استقر الدولار الأسترالي عند 0.6489 دولار أمريكي، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في شهر تقريبًا عند 0.64815 دولار أمريكي يوم الاثنين.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5949 دولار أمريكي، مقتربًا من أدنى مستوى في أربعة أشهر ونصف عند 0.59395 دولار أمريكي الذي سجله أثناء الليل

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.11 بالمئة إلى 2253.09 دولارا، بعد تراجعه عن مستوى قياسي مرتفع عند 2265.49 دولارا سجله في الجلسة السابقة.

وانخفضت العملة المشفرة الرائدة بتكوين بنسبة 0.87٪ إلى 69158 دولارًا، لكنها كانت ضمن نطاق تداولها الضيق نسبيًا في الأسبوع الماضي.