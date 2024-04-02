اليوم .. الطلبة في ضيافة الكرخ والقاسم يواجه زاخو في ختام الجولة الـ 20 لدوري نجوم العراق
2024-04-02 08:36:04 - المصدر: شفق نيوز
شفق نيوز/ تختتم اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 20 لدوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في بغداد وكربلاء .
ويحتضن ملعب الكرخ عند الساعة الثالثة من بعد الظهر مباراة فريق نادي الكرخ وضيفه فريق الطلبة .
ويحتل فريق الكرخ حالياً المركز الـ16 برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل الطلبة المركز الثامن برصيد 30 نقطة .
ويحتضن ملعب كربلاء الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً آخر مباريات الجولة بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي زاخو .
ويحتل فريق القاسم حالياً المركز الـ 19 برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل زاخو المركز الثالث برصيد 32 نقطة .