رباعي برشلونة يسابق الزمن لمواجهة سان جيرمان

2024-04-02 08:42:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفاد تقرير صحفي إسباني، بأن أربعة لاعبين من برشلونة يحرصون على اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان المرتقبة الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا.ويحل برشلونة ضيفاً على سان جيرمان، يوم الأربعاء 10 نيسان الجاري، على ملعب حديقة الأمراء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، منح اللاعبين بضعة أيام إجازة لاستعادة عافيتهم، في ظل عدم وجود مباريات في الدوري الإسباني، خلال الأسبوع المقبل.وأوضحت الصحيفة أنه رغم ذلك فإن الرباعي (فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس ورونالد أراوخو وأندرياس كريستينسن) ذهبوا للملعب لاجراء التدريبات.ويعاني رباعي برشلونة من إصابات أبعدتهم عن مباريات البرسا في الفترة الأخيرة.وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الأربعة يعملون بجدية في الوقت الحالي، على أمل استعادة كامل لياقتهم للحاق بمواجهة باريس سان جيرمان.وذكرت أن الرباعي المذكور تدرب تحت إشراف الدكتور برونا والمدرب الفيزيائي إيفان توريس ومختص العلاج الطبيعي في الفريق الأول.المصدر : كورة