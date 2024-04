بيئة ذي قار: حملة مراقبة الأنشطة الخدمية والزراعية في الناصرية

2024-04-02 09:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: قامت كوادر الشعبة الحضرية وحدة مراقبة الأنشطة البيئية التابعة لمديرية بيئة ذي قار بجولات لمتابعة الإجراءات القانونية والبيئية لعدد من المحلات في الناصرية. وقال مدير بيئة ذي قار الدكتور محسن عزيز في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن كوادر بيئة ذي قار بالتعاون مع مركز شرطة...

