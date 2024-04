2024-04-02 09:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: افاد تلفزيون الناصرية المحلي عن اصدر محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي امرا بتكليف المهندس رزاق العلي عن حزب الفضيلة الاسلامي معاونا له لشؤون التخطيط.

