2024-04-02 09:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، اليوم الثلاثاء، 4 أوامر إدارية تتضمن تعيين معاونين جدد له.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الإبراهيمي أصدر 4 أوامر ادارية تتضمن تعيين معاونين جدد له"، لافتا إلى أن "المناصب التي تغيرت هي: معاونو المحافظ لشؤون الخدمات، والمتابعة، والتخطيط والإدارية".

وأضاف المراسل ان "رزاق العلي تسنم معاون المحافظ لشؤون التخطيط، فيما تسنم احمد الحجامي معاون المحافظ لشؤون المتابعة، بينما تسنم سلامة السرهيد معاون المحافظ لشؤون الخدمات، ومحمد الغزي معاون المحافظ للشؤون الإدارية".