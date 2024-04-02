دوري نجوم العراق.. الطلبة يلاقي الكرخ والقاسم يواجه زاخو اليوم

2024-04-02 09:48:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

تقام، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، مباراتين في بغداد وكربلاء ضمن ختام منافسات الجولة 20 لدوري نجوم العراق بكرة القدم.

وسيلتقي عند الساعة الثالثة من بعد الظهر فريق نادي الكرخ وضيفه فريق الطلبة، على ملعب الكرخ.

ويحتل فريق الكرخ حالياً المركز الـ16 برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الطلبة المركز الثامن برصيد 30 نقطة .

ويحتضن ملعب كربلاء الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً آخر مباريات الجولة بين فريقي نادي القاسم وضيفه نادي زاخو .

ويحتل فريق القاسم حالياً المركز الـ 19 برصيد 12 نقطة، بينما يحتل زاخو المركز الثالث برصيد 32 نقطة .



