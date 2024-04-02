2024-04-02 10:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة أبلغت إيران بأنه ليس لها أي دور أو علم مسبق بالضربة التي طالت القنصلية الإيرانية في سوريا. ونقل الموقع عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي، أن الولايات المتحدة “لم يكن لها أي دور في الضربة (الإسرائيلية) ولم نكن على علم بها في وقت مبكر. وأن الولايات […]

ظهرت المقالة أميركا تتبرأ من قصف القنصلية الإيرانية في دمشق: ليس لدينا أي دور أولاً على Eishan.