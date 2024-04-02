2024-04-02 10:06:08 - المصدر: منصة إيشان

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أوقدت شرارة صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة. وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى “آي.جي” في مذكرة، أن بيانات التصنيع الأميركية والصينية التي جاءت أقوى من المتوقع، أدت […]

ظهرت المقالة تصاعد التوتر في الشرق الاوسط يرفع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية أولاً على Eishan.