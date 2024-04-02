2024-04-02 10:06:08 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت “المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الثلاثاء، استهداف قاعدة “تل نوف” العسكرية الجوية في إسرائيل. وقالت المقاومة العراقية، في بيان لها، إنها استهدفت قاعدة “تل نوف” الإسرائيلية بواسطة الطيران المسيّر، ونشرت مقطعاً يظهر لحظة إطلاق طائرة مسيّرة في الأجواء. وتقع قاعدة “تل نوف” الجوية، التي بنيت عام 1939، في رحوفوت على بعد 35 كيلومتراً […]

ظهرت المقالة “المقاومة العراقية” تعلن استهداف قاعدة “تل نوف” العسكرية في إسرائيل أولاً على Eishan.