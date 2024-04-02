2024-04-02 10:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ(20) من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين للموسم الحالي (2023-2024) بإقامة لقاءين يجمع الأول الطلبة مع الكرخ فيما يلتقي في الثاني فريقا القاسم وزاخو.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" فريق الطلبة يطمح الى حصد النقاط الكاملة بغية بلوغ المربع الذهبي خاصة بعد فوزه الأخير على فريق النجف، وهو يتطلع لمواصلة نجاحاته من أجل الحصول على مرتبة متقدمة في نهاية المطاف، إلا أن طريقه لن يكون مفروشاً بالورود، لاسيما أنه سيواجه الكناري المميز بتشكيلته الشبابية، التي تأمل برد الاعتبار لخسارة الذهاب".وأضاف أن "فريق الكرخ نال نقطة واحدة فقط من مباراتيه الأخيرتين، بخسارته أمام الشرطة وتعادل سلبي مع أربيل، وبالتالي فإنه يبحث عن التعويض في لقاء اليوم بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تكون حافزاً للفريق الأصفر في المباريات المقبلة".ويمتلك الطلبة 30 نقطة، بينما لدى الكرخ 18نقطة.وبين أن "حظوظ فريق زاخو تبدو كبيرة في اجتياز فريق القاسم الذي يقبع في المراتب الأخيرة، عطفاً على الفوارق الفنية والنتائج التي أفرزتها الجولات السابقة، إذ تختلف الطموحات بينهما، فالأول عازم على الفوز للحفاظ على موقعه المثالي ضمن ثلاثي المقدمة، في حين يسعى الثاني الى فوزه الرابع بعد (19) مباراة لعبها حتى الآن، من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط للدرجة الأدنى، ويعود آخر انتصار لممثل محافظة بابل الى الجولة الرابعة حينما تغلب على نفط البصرة بثلاثية نظيفة".ويقف زاخو بالترتيب الثالث وله (32 نقطة)،بينما يتواجد فريق القاسم بالمركز التاسع عشر بـرصيد (12 نقطة).