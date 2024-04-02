اعتقال شخص يكتب على الدور السكنية عبارة "مطلوب" ويرشقها بوابل من الرصاص ببغداد

2024-04-02 10:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على متهم يخط على الدور السكنية عبارة "مطلوب عشائرياً"، ويرشقها بوابل من الرصاص مقابل مبالغ مالية، وذلك في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ظهور عدة مقاطع فيديو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها احد المتهمين يقوم بكتابات على الدور السكنية (مطلوب ) وقيامة باطلاقات نارية على الدور السكنية مقابل مبالغ مالية، ولوجود أمر قبض بحقه وفق المادة (430 ق ع ) تم تشكيل فريق عمل من قبل شرطة نجدة الكرخ مع آمر قاطع نجدة السيدية واستخبارات قاطع الرشيد".

وأضاف أنه "بعد جمع المعلومات وتحديد مكان المتهم وبعد المداهمة تم القبض عليه وتسليمه الى جهة الطلب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه".