عبارة "مطلوب" تودي بكاتبها الى الاعتقال في السيدية ببغداد

2024-04-02 10:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، بإعتقال متهم يخط على الدور السكنية عبارة "مطلوب"، ثم يرشقها بوابل من الرصاص مقابل مبالغ مالية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد ظهور عدة مقاطع فيديو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها احد المتهمين يقوم بكتابات على الدور السكنية (مطلوب) وقيامة بإطلاقات نارية على الدور السكنية مقابل مبالغ مالية، ولوجود أمر قبض بحقه وفق المادة (430 ق ع)، تم تشكيل فريق عمل من قبل شرطة نجدة الكرخ مع آمر قاطع نجدة السيدية واستخبارات قاطع الرشيد".

وأضاف أنه "بعد جمع المعلومات وتحديد مكان المتهم وبعد المداهمة تم القبض عليه وتسليمه الى جهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".



