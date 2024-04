القبض على 8 متهمين في ممارسة امنية مشتركة لقيادة شرطة ذي قار وسط المحافظة

2024-04-02 10:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن القبض على 8 متهمين وعدد من المخالفين في ممارسة امنية نفذتها قوة مشتركة في المحافظة.وذكر بيان للشرطة تابعته شبكة اخبار الناصرية ان قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومفارز المرور والقوات الساندة شملت نصب سيطرات مؤقتة وتفتيش العجلات المشتبه بها وكذلك متابعة المخالفين للقوانين...

