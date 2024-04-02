التعليم العالي: المنح الدراسية للطلبة العرب والأجانب "مجانية"

2024-04-02 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - حسن الفوازأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، أن مشروع (ادرس في العراق) استقطب 1015 طالباً عربياً وأجنبياً، فيما أوضحت أن المنح الدراسية الممنوحة للطلبة العرب والأجانب "مجانية".وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشروع (ادرس في العراق) هو مشروع رائد واستقطب طلبة دوليين، حيث احتضنت الجامعات العراقية 1015 طالباً عربياً وأجنبياً".وأضاف العبودي، أن "بيئة التعليم العالي العراقية لا تقل مستوى عن التعليم العالي في المنطقة والعالم، ومن يحصل على فرصة للتعليم في العراق، فإنه سيكون جزءاً من تاريخ التعليم في المنطقة".وأشار إلى أن "جامعة بغداد خرجت الكثير من الشخصيات العربية التي احتلت مواقع متقدمة في دولها"، مبيناً أن "المنح الدراسية الممنوحة للطلبة العرب والأجانب هي منح مجانية، حيث يتكفل العراق ببيئة الدراسة والسكن للطلبة الوافدين".