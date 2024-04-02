انخفاض طفيف بأسعار خامي البصرة رغم الارتفاع العالمي للنفط

2024-04-02 10:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، برغم من ارتفاع أسعار النفط العالمي.

وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 46 سنتا ليصل الى 83.01 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 46 سنتا ليصل الى 86.41 دولاراً.

وارتفعت أسعار النفط العالمي مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مما أوقد شرارة صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.