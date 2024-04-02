العراق يسجل 8 هزات ارضية في شهر آذار

2024-04-02 10:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الثلاثاء، تقريرها الشهري الخاص بخارطة النشاط الزلزالي في العراق والمناطق المجاورة لشهر آذار/مارس 2024 .

وذكر التقرير، أن العدد الكلي للهزات الأرضية المسجلة في شبكة الرصد الزلزالي العراقية لهذا الشهر حيث بلغت (22) هزة أرضية منها (8) هزات أرضية داخل العراق و(12) هزة أرضية داخل الأراضي التركية وهزة واحدة داخل الحدود الايرانية إضافةً الى " هزة أرضية واحدة داخل الأراضي السورية .

وأشار الى انه تركز النشاط خارج العراق بشكل واضح خلال آذار تحديدًا في تركيا وبالقرب من حدودها مع العراق بالإضافة الى إيران وسوريا وحسب الهزات التي ادرجت ضمن التقرير الشهري لشبكة الرصد الزلزالي العراقية.