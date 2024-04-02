منتخب التنس يشارك في بطولة غرب آسيا للأشبال

2024-04-02 11:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعسمى الاتحاد المركزي للتنس قائمة المنتخب المشاركة في بطولة غرب آسيا تحت 12 عاماً للبنين فئة الأشبال التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان للمدة من العشرين ولغاية الثامن والعشرين من شهر نيسان الحالي.وقال رئيس الاتحاد المركزي للتنس سيف العكيلي في تصريح خص به صحيفة الصباح وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) ،اليوم الثلاثاء، إن "اللاعبين الثلاثة (حسين علي حاتم وفيصل طلال بدر وأحمد محيي عذاب) سيشاركون في هذا المحفل القاري حيث يرأس الوفد قصير جاسب كصاب بمعية المدرب محمد فيصل محمود".وأضاف أن " اللاعبين جرى اختيارهم في ضوء نتائج بطولة الفئات العمرية للبنين التي جرت يوم السبت الماضي على ملاعب تنس بغداد في مجمع الشعب الدولي حيث تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى مباشرة لتمثيل العراق في غرب آسيا بحسب هذه الفئة، بينما حل في الترتيب الرابع أحمد شيروان رؤوف وخامساً علي سيف رحيم وسادساً ئوراس ئالان زكي وبالمركز السابع علي حسين محمد وثامناً نوري زيد نوري وتاسعاً يزن وليم إدريس".وأضاف أن " بطولات الفئات العمرية هدفها التنافس واختيار الأفضل الى جانب رفد الأندية بالمواهب،مشيراً الى أنه تمت الإفادة من تواجد المدرب العراقي المغترب في أميركا كاظم حسين وقيادته عدداً من الوحدات التدريبية لمنتخب تحت 12 سنة وإلقاء المحاضرات النظرية على المدربين حيث يملك خبرة ومعلومات متميزة".