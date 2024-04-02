2024-04-02 11:32:41 - المصدر: شركة انفنكس

عندما تلتقي السرعة بالتكنولوجيا: إنفنكس تعيد تعريف الشحن السريع مع سلسلة NOTE 40 الجديدة نقدم للعالم تقنية الشحن السريع 0.2 ومختبر السرعة الفائقة لأول مرة

بغداد , 2 أبريل , 2024 – يسر شركة انفنكس، العلامة التجارية التكنولوجية التي تقدم منتجات عصرية مصممة للمستهلكين الشباب، أن تعلن عن أحدث إضافة إلى مجموعة منتجاتها: سلسلة Note 40. تضم هذه السلسلة الرائعة أجهزة Note 40 وNote 40 Pro وNote 40 Pro 5G والطراز الأكثر تقدمًا، Note 40 Pro+ 5G. من خلال وضع معيار جديد للشحن السريع، تعرض انفنكس مختبر HyperSpeed الشامل الخاص بها للكشف عن هذه المنتجات الرائدة في حلبة F1 Sepang الدولية في ماليزيا، مما يشعل البهجة التي تظهر عندما تتلاقى السرعة والتكنولوجيا.

تمثل سلسلة Note 40 تقدمًا ملحوظًا في تقنية انفنكس للشحن السريع الشامل 2.0، حيث تقدم ابتكارات مثل الشحن السريع متعدد السرعات بقوة 100 واط، والشحن اللاسلكي المغناطيسي MagCharge، وشريحة تم تطويرها ذاتيًا تدعم أنماط شحن متعددة الوظائف. بالإضافة إلى ذلك، تتميز السلسلة بشاشة AMOLED منحنية زاهية وسريعة الاستجابة بمعدل تحديث 120 هرتز ونظام كاميرا قوي للغاية بدقة 108 ميجابكسل مع تقنية تثبيت الصورة البصري (OIS). كما قامت انفنكس أيضًا بتضمين تحسينات الذكاء الاصطناعي مثل إضاءة هالة النشاط المدعمة بالذكاء الاصطناعي Active Halo AI وتعاونت بشراكة الصوت مع شركة JBL، مما يضمن مستوى لا مثيل له من الأداء والكفاءة.

تمثل سلسلة انفنكس Note 40 تقدماً ملحوظًا في تقنية الشحن ، مما يحول تجربة الطاقة. بفضل شريحة Cheetah X1 الخاصة بنا في جوهرها ، دخل الشحن السريع الشامل عصرًا جديدًا ، حيث يوفر ميزات مثل الشحن متعدد السرعات والشحن في درجات حرارة قاسية. لقد قمنا أيضًا بتقديم مجموعة إكسسوارات MagCharge المبتكرة ، والتي توفر نظام شحن سلس للمستخدمين. تفتح هذه التطورات الإمكانات الكاملة لسلسلة NOTE 40 ، مما يتيح للمستخدمين البقاء مشحونين طوال اليوم ، وفي أي سيناريو ، وفي أي طقس.

إمكانيات شحن متقدمة على مستوى الصناعة

تقدم سلسلة Note 40 تقنية الشحن السريع الفائق 2.0 (All-Round FastCharge 2.0)، المدعومة بأول شريحة Cheetah X1 ذاتية التطوير من انفنكس. تدمج هذه الشريحة اكتشاف الطاقة عالي الدقة، والكشف الآمن عن الجهد الكهربي، ودعم المشهد متعدد الاستخدامات، مما يضمن كفاءة شحن استثنائية وقدرات متنوعة. يدعم Note 40 Pro+ 5G الشحن السريع متعدد السرعات بقدرة 100 واط، ويصل إلى 50% في 8 دقائق فقط في الوضع الفائق. كما أنه يوفر وضع درجة الحرارة المنخفضة والوضع الذكي للشحن المخصص. تتميز السلسلة ببطاريات عالية الكثافة، تتحمل 1600 دورة كاملة مع الاحتفاظ بنسبة 80% من الطاقة. تمت ترقية الشحن اللاسلكي إلى 20W Wireless Magcharge، متجاوزًا فئته.

MagKit

MagCase

MagPad

MagPower

Extreme-Temp

Bypass Charging

PD

تتضمن المجموعة على تشكيلة انفنكسلتجربة شحن مغناطيسية مريحة، بما في ذلك حافظة الهاتف، ولوحة الشحن المغناطيسية، وبنك الطاقة المغناطيسي. تضمن تقنيةشحنًا موثوقًا يصل إلى -20 درجة مئوية، وهو مثالي للبيئات الثلجية. يعمل مرشح2.0 على تصفية التيار لتوفير الطاقة مباشرة إلى اللوحة الأم أثناء جلسات الألعاب المكثفة أو مشاهدة مقاطع الفيديو، مما يمنع ارتفاع درجة الحرارة. يتيح الشحن العكسي مشاركة الطاقة مع الأجهزة الأخرى سلكيًا أو لاسلكيًا بسرعات تصل إلى 10 واط. يتيح دعم بروتوكول3.0 شحن أجهزة الكمبيوتر المحمولة باستخدام شاحن الهاتف، مما يلغي الحاجة إلى أجهزة شحن متعددة. الجماليات الحضرية الأنيقة

سلسلة Pro مستوحاة من جماليات المناظر الطبيعية للمدينة، وتتميز بشاشة منحنية مذهلة بزاوية 55 درجة معززة بزجاج Corning® Gorilla® Glass المتين للحصول على مظهر أنيق وقوي. يتميز جهاز Note 40 بشاشة مسطحة ذات إطار ضيق للغاية باستخدام تصميم MDA (هوائي الجهاز المعدني) أحادي الهيكل، والذي يخفي الهوائي في الإطار. توفر شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز دقة 1080 بكسل وذروة سطوع تبلغ 1300 شمعة في المتر المربع، مما يضمن رؤية محسنة في جميع ظروف الإضاءة. توفر شهادة TÜV Rheinland لحماية العين من الضوء الأزرق ومعدل تعتيم PWM العالي الذي يبلغ 2160 هرتز تجربة خالية من الوميض، مما يعزز الراحة البصرية.

ميزة هالة النشاط "Active Halo" الجديدة من انفنكس هي ميزة أخرى مميزة، حيث تجمع بين الذكاء الاصطناعي والتصميم. إنها تُحيي سلسلة NOTE 40 مع نبضات ضوء نابضة بالحياة على وحدة الكاميرا الخاصة بالهاتف. يتغير عرض الضوء بناءً على أنشطة مختلفة مثل تلقي المكالمات والإشعارات ، أو تشغيل الألعاب أو الموسيقى ، أو شحن الجهاز ، أو استخدام المساعد الصوتي ، Folax.

ارفع صورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك إلى آفاق جديدة

تقدم سلسلة NOTE 40 وظائف كاميرا محسنة لمصوري الهاتف المحمول و منشئي محتوى وسائل التواصل الاجتماعي. تتميز بتقنية تقريب داخل المستشعر المتقدمة ، حيث تستخدم كاميرا رئيسية رائعة بدقة 108 ميجابكسل لالتقاط لحظات المسافات الطويلة مع تقريب سوبر بدون فقد 3x ، مع الحفاظ على وضوح الصورة وتفاصيلها. تشتمل سلسلة Pro على تقنية تثبيت الصورة البصري (OIS) ، مما يقلل من اهتزاز الكاميرا للحصول على لقطات أكثر وضوحًا واستقراراً.

Vlog Clipper

NOTE

يمكن للمستخدمين تسجيل الفيديوهات بشكل متزامن باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية معاً بدقة 32 ميجابكسل، وذلك لالتقاط الأحداث أو المقابلات من وجهات نظر مختلفة باستخدام وضع الفيديو المزدوج. كما يمكنهم الاستفادة من ميزات التعديل مثللإنشاء محتوى مدونات فيديو جذاب لوسائل التواصل الاجتماعي. سلسلة40 أداة قيمة لعشاق الإبداع الذين يتطلعون إلى تحسين قدراتهم في مجال التصوير الفوتوغرافي وسرد القصص باستخدام الهاتف المحمول. ألعاب الهاتف المحمول على مستوى أعلى

سلسلة NOTE 40 تقدم شرائح Dimensity 7020 و Helio G99 Ultimate ، باستخدام عمليات 6 نانومتر المتطورة لتحقيق كفاءة الطاقة والأداء العالي. يتم تعزيز هذه الشرائح بميزات الذكاء الاصطناعي في نظام XOS 14 ، بما في ذلك Folax و Ask AI ومنشئ ورق الحائط بالذكاء الاصطناعي ، مما يعزز الإبداع والإنتاجية

XBOOST

MOBA

FPS

NOTE

JBL

بالنسبة للاعبين على الهاتف المحمول ، تعمل ذاكرة الوصول العشوائي المتدة والتي تصل سعتها إلى 24 جيجابايت على تحسين المهام المتعددة، بينما يقلل نظام تبريد حجرة التفريغ درجات الحرارة حتى 7 درجات مئوية. يعمل نظام التحكم في معدل الإطاراتعلى تحسين الأداء لألعابالشهيرة، مما يوفر تجربة لعب مميزة بمعدلات إطارات عالية. بالإضافة إلى ذلك، تتميز سلسلة40 بمكبرات صوت ستيريو مزدوجة تم ضبطها بدقة من قبل مهندسيللحصول على جودة صوت غامرة، مما يعزز تجربة اللعب. التسعير والتوافر

سلسلة Note 40 ستكون متوفرة محلياً في العراق ابتداءً من 1 أبريل 2024 ، بألوان الأخضر الكلاسيكي ، والتيتان الذهبي. تتعاون Infinix مع DesignWorks ، وهي شركة تابعة لمجموعة BMW ، لإصدار نسخة خاصة بالسباقات Racing Edition ، ستتوفر في منتصف العام الحالي.

تبدأ الأسعار من 179 دولارًا لهاتف NOTE 40 ، و 209 دولارًا لهاتف NOTE 40 Pro 8+256 GB ، و 225 دولارًا لهاتف NOTE 40 Pro 12+256 GB . تأتي جميع الطرازات مزودة بنظام التشغيل Infinix XOS 14 ، مع دعم سلسلة Pro لترقيتين لنظام التشغيل Android.

بالإضافة إلى ذلك ، أطلقت انفنكس العديد من منتجات إنترنت الأشياء المتوافقة ، بما في ذلك شاحن GaN 68W السريع ، والشاحن اللاسلكي MagPad ، وملحقات MagPower و MagCase (التي تشكل MagKit) ، وسماعات XBuds 3 WE ، وساعة XWatch 3 WE الذكية. توفر هذه المنتجات تقنية الشحن السريع الفائع All-Round FastCharge لتلبية احتياجات المستخدمين. مع إطلاق سلسلة NOTE 40 ، قدمت انفنكس مجموعة من منتجات السلسلة البيئية ، مما يتيح للناس الاستمتاع بتجربة استخدام نابضة بالحياة في أي وقت وفي أي مكان.

*يختلف توفر ميزة هالة النشاط Active Halo باختلاف الأجهزة والألوان، يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للحصول على معلومات محددة.

*قد يختلف توفر تحديثات نظام التشغيل Android عبر الأجهزة والمناطق بسبب قيود تنظيمية متنوعة.