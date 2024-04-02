لليوم الثاني تواليا .. استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل

2024-04-02 11:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي ، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147150 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار ، وهي نفس الأسعار التي سجلت أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغ الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 146800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 146700 دينار مقابل 100 دولار.