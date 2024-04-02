أسعار الدولار تستقر على انخفاض في أسواق وصيرفات بغداد

2024-04-02 11:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، استقرارا على الانخفاض في البورصة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن " سعر صرف الدولار بلغ اليوم في بورصتي الحارثية والكفاح ببغداد، 147.150 دينار لكل 100 دولار".

واضاف "فيما استقر سعر بيع الدولار في مكاتب الصيرفة بالاسواق المحلية، عند 148.000 دينار، والشراء عند 146.000 دينار لكل 100 دولار".



