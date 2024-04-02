جهاز المخابرات يطيح بشبكة دولية تستخدم الأراضي العراقية كممر لتهريب المخدرات (صورة)

2024-04-02 11:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، الإطاحة بشبكة دولية تستخدم الأراضي العراقية كممر لتهريب المخدرات الى دول الجوار.

وقال الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "جهاز المخابرات الوطني العراقي، تمكن من اعتقال مجموعة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيات الأجنبية ويرتبطون بشبكة دولية لتهريب المخدرات ويستخدمون الأراضي العراقية كممر لإيصال المواد المخدرة الى دول الجوار".

وأضاف البيان، ان "العملية تمت بناءً على جهد استخباري نوعي أسفر عن كشف هويات أعضاء الشبكة الذين يعملون بغطاء شركة لنقل البضائع من وإلى العراق".

وأوضح، انه "بعد استلامهم شحنة كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة التي تم اخفاؤها بواسطة مواد أولية تمهيداً لنقلها الى إحدى دول الجوار، تم اعتقالهم بالجرم المشهود وضبط المواد المخدرة التي بحوزتهم"، مؤكدا انه "تم تسليمهم أصولياً الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".







