جهاز المخابرات يطيح بشبكة دولية تستخدم الأراضي العراقي كممر لتهريب المخدرات لدول الجوار

2024-04-02 11:42:02 - المصدر: واع

بغداد-واعأعلنت خلية الإعلام الأمني ،اليوم الثلاثاء، عن تمكن جهاز المخابرات من الإطاحة بشبكة دولية تستخدم الأراضي العراقي كممر لتهريب المخدرات لدول الجوار.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة شبكات تهريب المخدرات تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من اعتقال مجموعة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيات الأجنبية ويرتبطون بشبكة دولية لتهريب المخدرات ويستخدمون الأراضي العراقية كممر لايصال المواد المخدرة الى دول الجوار".وأضافت أن "العملية تمت بناءً على جهد استخباري نوعي أسفر عن كشف هويات أعضاء الشبكة الذين يعملون بغطاء شركة لنقل البضائع من وإلى العراق، وبعد استلامهم شحنة كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة التي تم اخفاؤها بواسطة مواد أولية تمهيداً لنقلها الى إحدى دول الجوار، تم اعتقالهم بالجرم المشهود" ،لافتة إلى "ضبط المواد المخدرة التي بحوزتهم وتسليمهم أصولياً الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".