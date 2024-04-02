تفكيك شبكة دولية تستخدم الأراضي العراقية كممر لتهريب المخدرات الى دول الجوار

2024-04-02 11:42:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بأن جهاز المخابرات تمكن من الإطاحة بشبكة دولية، تستخدم الأراضي العراقية، كممر لتهريب المخدرات إلى دول الجوار.

وقالت الخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز المخابرات الوطني العراقي تمكن من اعتقال مجموعة اجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيات الأجنبية و يرتبطون بشبكة دولية لتهريب المخدرات، و يستخدمون الأراضي العراقية كممر لإيصال المواد المخدرة الى دول الجوار".

وأضافت أن "العملية تمت بناءً على جهد استخباري نوعي أسفر عن كشف هويات أعضاء الشبكة الذين يعملون بغطاء شركة لنقل البضائع من وإلى العراق، وبعد تسلمهم شحنة كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة التي تم اخفاؤها بواسطة مواد أولية تمهيداً لنقلها الى إحدى دول الجوار، تم اعتقالهم بالجرم المشهود وضبط المواد المخدرة التي بحوزتهم وتسليمهم أصولياً الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

من جانبها أصدرت محكمة جنايات ميسان حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لشفق نيوز، أن "المدان ضبط بحوزته كيلو و60 غرام من مادة الكرستال المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".