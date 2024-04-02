السجن 10 سنوات بحق مدان بجريمة استغلال وظيفته والاستيلاء على مبالغ مالية في ذي قار

2024-04-02 11:42:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء (2 نيسان 2024)، حكمًـا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مدان بجريمة استغلال وظيفته والاستيلاء على مبالغ مالية في دائرة ضريبة المحافظة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "المدان يعمل بصفة امين صندوق استغل وظيفته بالحصول بطريقة غير قانونية على مبلغ مالي مقداره 472 مليون دينار من الضرائب المفروضة على النشاطات التجارية في مدينة الناصرية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات".



