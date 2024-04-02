النقل تعلن قرب فتح مسارات جديدة وإعادة 10 طائرات للخدمة

2024-04-02 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطة استراتيجية لإعادة تأهيل المطارات، وفيما أشارت إلى عزمها فتح مسارات جديدة للخطوط الجوية العراقية، أكدت أن خطة العام 2024 تتضمن إعادة 10 طائرات للخدمة.وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة ميثم الصافي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزارة النقل وضعت خطة استراتيجية بإعادة تأهيل المطارات، تقسم إلى خطة آنية ومستقبلة، كما تم الاتفاق مع مؤسسة ifc وهي مؤسسة التمويل التابعة للبنك الدولي، لوضع خطط استراتيجية لتطوير وتأهيل المطارات".وأضاف الصافي أن "هناك متابعات مكثفة من قبل وزير النقل رزاق محيبس السعداوي تكاد تكون شبه يومية مع إدارة مطار بغداد الدولي لمتابعة بعض الإجراءات الخاصة بتقديم الخدمات للمسافرين، فضلاً عن وضع بعض الحلول الآنية لعملية تأهيل وصيانة المطار بشكل عام".وأشار إلى أن "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية مستمرة بتقديم انجازاتها، حيث عملت على إعادة 7 طائرات معطلة للخدمة بين عامي 2023 وبداية 2024".وتابع، أن "الشركة مازالت مستمرة بعملية إعادة الطائرات العاطلة إلى الخدمة تباعاً، حيث سيشهد شهر آيار القادم إعادة إحدى الطائرات المهمة للخدمة".وأكد الصافي أن "خطة عام 2024 تتضمن إعادة 10 طائرات للخدمة، بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبمتابعة وزير النقل".ولفت إلى، أن "هنالك رؤية لفتح مسارات جديدة لشركة الخطوط الجوية العراقية، بحسب دراسات الجدوى والإمكانات المتاحة".