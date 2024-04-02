جنايات ذي قار: السجن 10 سنوات بحق مدان عن جريمة استغلال وظيفته

2024-04-02 11:48:02 - المصدر: واع

بغداد -واعأصدرت محكمة جنايات ذي قار ،اليوم الثلاثاء، حكمـا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان في مديرية ضريبة ذي قار أقدم على استغلال وظيفته والاستيلاء على مبالغ مالية.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدان يعمل بصفة أمين صندوق استغل وظيفته بالحصول بطريقة غير قانونية على مبلغ مالي مقداره 472 مليون دينار من الضرائب المفروضة على النشاطات التجارية في مدينة الناصرية".وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة 316/ الشق الأول من قانون العقوبات".