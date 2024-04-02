نقص المتبرعين بالدم في شهر رمضان يهدد مرضى الثلاسيميا في السليمانية

2024-04-02 11:48:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعت جمعية الثلاسيميا في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، المواطنين بالتبرع بالدم للمصابين بأمراض الثلاسيميا، الذي انخفضت كمياته في هذا الشهر.

وقال رئيس جمعية الثلاسيميا كوجر كريم، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المترددين على بنك الدم انخفض بسبب شهر رمضان، وهو ما تسبب في نقص الدم لمرضى الثلاسيميا".

وطالب كريم من المستطيعين بالتبرع بالدم "مراجعة مراكز التبرع لإنقاذ حياة المصابين بهذا المرض خصوصا ان عوائلهم يمرون بازمة اقتصادية تمنعهم من شراء الدم والعلاج بأسعار باهظة".

والثلاسيميا مرض جيني ينتقل عبر الجينات من الوالدين، ويعرف أيضا باسم "فقر دم كولي"، نسبة إلى طبيب الأطفال الأمريكي توماس كولي، الذي وصف هذا المرض لأول مرة عام 1927، كما يعرف بأنيميا الأبيض المتوسط، إذ كان يعتقد في السابق أن هذا المرض يقتصر على سكان حوض البحر المتوسط، ولكن تبين أن هذا ليس صحيحا.

وتعد الثلاسيميا أحد أمراض فقر الدم "الأنيميا"، ويعرف فقر الدم بأنه مرض يحدث فيه انخفاض في عدد كريات الدم الحمراء، أو كمية الهيموجلوبين في الدم، أو الاثنين معا. ومن أبرز أعراض فقر الدم الشحوب والتعب.

ومرض الثلاسيميا نوع حاد من فقر الدم، وطوال سنوات كان محكوما على الأشخاص المصابين به بالموت في سن مبكرة نتيجة عدم وجود علاج، أما اليوم ومع التطور الطبي الهائل، فقد أصبح بإمكان المرضى أن يتوقعوا حياة أطول.