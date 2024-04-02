2024-04-02 11:54:09 - المصدر: منصة إيشان

أفاد تقرير نشرته صحيفة “العرب” السعودية، بأن ماكينة الوساطات المبذولة من قبل السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي والمبعوثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت “اخفقت” في إقناع الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتراجع عن قراره عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية. وذكر التقرير، أن “رومانوسكي أجرت خلال الأيام الأخيرة اتصالات مكثّفة مع كبار قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأن خلافات الديمقراطي […]

ظهرت المقالة تقرير سعودي يؤشر “اخفاق” رومانسكي في التفاوض مع بارزاني واستعادته لانتخابات كردستان أولاً على Eishan.