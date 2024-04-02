2024-04-02 11:54:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، أن جهاز المخابرات يطيح بشبكة دولية تستخدم الأراضي العراقي كممر لتهريب المخدرات الى دول الجوار. وذكرت الخلية في بيان، انه “تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بملاحقة شبكات تهريب المخدرات تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي من اعتقال مجموعة اجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص يحملون الجنسيات الأجنبية ويرتبطون بشبكة […]

ظهرت المقالة المخابرات تطيح بشبكة دولية تستخدم العراق كممر لتهريب المخدرات أولاً على Eishan.