جنايات ذي قار: السجن عشر سنوات بحق مدان عن جريمة استغلال وظيفته والاستيلاء على مبالغ مالية

2024-04-02 11:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة جنايات ذي قار حكمـا بالسجن لمدة عشر سنوات بحق مدان في مديرية ضريبة ذي قار اقدم على استغلال وظيفته والاستيلاء على مبالغ مالية.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى أن “المدان يعمل بصفة امين صندوق استغل وظيفته بالحصول بطريقة غير قانونية على مبلغ مالي مقداره 472 مليون دينار...

