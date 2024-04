مرور ذي قار: الزخم الحاصل في مدينة الناصرية نتيجة اعمال تأهيل وصيانة في الشوارع

2024-04-02 11:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قالت مديرية مرور ذي قار ان الزخم الحاصل في الناصرية نتيجة اعمال الصيانة في عدد من شوارع المدينة.وذكر مدير اعلام المرور العقيد مؤيد حميد لشبكة اخبار الناصرية ان اعمال الصيانة وتنفيذ المشاريع اسفل مجسر القيثارة والجسر العائم باتجاه مبنى الجامعة ونهاية شارع ابراهيم الخليل باتجاه السريع تسببت بالزخم...

