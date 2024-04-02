وزير التخطيط يوجه بالعمل على معالجة مشاكل المستشفيات التعليمية

2024-04-02 12:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الثلاثاء، بالعمل على معالجة مشاكل المستشفيات التعليمية سعة 600 سرير الموجودة في ثلاث محافظات.

وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اجتماعا موسعاً، ضم وكيلي وزارتي الصحة والتخطيط، ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المديرين العامين في وزارات الاسكان والاعمار والبلديات، وديوان الرقابة المالية، والتخطيط، لمتابعة تنفيذ الاجراءات الخاصة بمعالجة مشكلات المستشفيات المتلكئة".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع تضمن أيضا مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بالمستشفيات العامة تتعلق باليات احتساب المساحات الاضافية، واطلاق صرف المستحقات المالية للشركات المنفذة".

وأكّد وزير التخطيط، على "أهمية المتابعة المكتبية والميدانية لإجراءات المعالجة لمشاريع المستشفيات المتوقفة والمتلكئة، المتخذة من قبل لجنة الامر الديواني 45 المكلّفة بحسم ملف هذه المستشفيات".

ولفت إلى "تواصل العمل لمعالجة مشكلات المستشفيات التعليمية سعة 600 سرير، المرتبطة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الموجودة في محافظات بغداد ونينوى وكربلاء المقدسة، لأهمية تلك المستشفيات في دعم القطاع الصحي، وكليات الطب".