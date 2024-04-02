بالصور .. منتخب الصالات يواصل استعداداته لبطولة آسيا

2024-04-02 12:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعيواصل المنتخب الوطنيّ لكرة الصالات تدريباته اليومية في قاعة نادي الجيش الرياضي استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايلند منتصف الشهر الحالي.وذكر بيان مقتضب للقناة الإعلامية لاتحاد كرة القدم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخب كرة الصالات يواصل تدريباته في قاعة نادي الجيش الرياضي استعداداً لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في تايلند منتصف الشهر الحالي".