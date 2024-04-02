العراق يتخلف 71 مرتبة على مستوى العالم بقائمة أفضل نظام رعاية صحية

2024-04-02 12:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ71 عالميا والـ12 عربيا، كأفضل الدول التي تتمتع بالرعاية الصحية في العالم للعام الحالي، وفقًا لأحدث إصدار من مؤشر الرعاية الصحية لمجلة CEOWORLD

ومؤشر الرعاية الصحية هو تحليل إحصائي للجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية، بما في ذلك البنية التحتية للرعاية الصحية؛ كفاءات المتخصصين في الرعاية الصحية (الأطباء وطاقم التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين)؛ التكلفة (بالدولار الأمريكي للفرد)؛ توافر الأدوية عالية الجودة، واستعداد الحكومة.

كما يأخذ في الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك العوامل البيئية، والحصول على المياه النظيفة، والصرف الصحي، واستعداد الحكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل تعاطي التبغ والسمنة. وينظر التصنيف إلى 110 دولة حول العالم بناءً على خمسة متغيرات صحية مختلفة

من بين 110 دولة شملها الاستطلاع، تأتي الرعاية الصحية في تايوان في المركز الأول في القائمة، حيث سجلت 78.72 من أصل 100 على مؤشر الرعاية الصحية. وعلى الطرف الآخر من الطيف، برصيد 18.6، تتصدر السلفادور قائمة الدول التي لديها أسوأ أنظمة الرعاية الصحية لعام2024، وجاء العراق في المرتبة 71 عالميا حيث سجل 33,48 من أصل 100 على مؤشر الرعاية الصحية.

عربيا احتل العراق في المرتبة 12 من بعد الامارات، السعودية، تونس، لبنان، البحرين، الاردن، عمان، الكويت، المغرب، قطر، والجزائر.